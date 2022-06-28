  • BIST 2.490,24
  • Altın 972.874
  • Dolar 16.6289
  • Euro 17.4431
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Diyarbakır'a şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram’ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ailesine ulaştı.
Diyarbakır'a şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram’ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasındaki ailesine, yetkililerce verildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, hain terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu, ilçemiz Yukarışeyhler/Çınar mezrasından, İst.Uzm.Çvş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi Diyarbakır’da yapılacak törenin ardından Çüngüş’te toprağa verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat'ta 50 bin ton salatalık rekolte beklentisi28 Haziran 2022 Salı 15:24
  • Çavuşoğlu: NATO'nun güçlü kararlılığı esastır28 Haziran 2022 Salı 15:18
  • Gurbetçi sayısında bu yıl artış bekleniyor28 Haziran 2022 Salı 15:14
  • Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan yeni açıklama28 Haziran 2022 Salı 15:07
  • Bakan Yanık duyurdu: Selden etkilenenlere 2,5 milyon TL destek28 Haziran 2022 Salı 14:42
  • Mahkemeden zincir marketlere ret28 Haziran 2022 Salı 14:40
  • Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi28 Haziran 2022 Salı 14:27
  • İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Bu doğru değil28 Haziran 2022 Salı 13:52
  • Mescid-i Aksa hatibi: İsrail planlarını her an hayata geçirebilir28 Haziran 2022 Salı 13:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: İkili görüşmem mümkün değil!28 Haziran 2022 Salı 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti