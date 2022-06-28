Diyarbakır'a şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram’ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram’ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasındaki ailesine, yetkililerce verildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, hain terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu, ilçemiz Yukarışeyhler/Çınar mezrasından, İst.Uzm.Çvş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi Diyarbakır’da yapılacak törenin ardından Çüngüş’te toprağa verilecek.