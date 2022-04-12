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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kıraathane saldırısının aranan 2 şüphelisi teslim oldu

DİYARBAKIR'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısı ile ilgili olarak aranan 2 şüpheli, silahlarıyla birlikte polise teslim oldu.
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kıraathane saldırısının aranan 2 şüphelisi teslim oldu

Olay, 5 Nisan günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda meydana geldi. Husumetli oldukları akrabalarının oturduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen kişiler, tabancalarla içeriye ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mervan Yalçın, 7 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce tespit edilen ve yakalanmasına çalışılan şüphelilerden M.K. ve B.K., saldırı sırasında kullandıkları değerlendirilen silahlarla birlikte polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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