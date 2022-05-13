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Diyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da tırın gizli bölümlerinde 140 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan tırın sahibi hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Mehmet Kasım S. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında 11 Mart'ta rutin yol kontrolünde Şanlıurfa istikametine doğru seyreden çekiciye bağlı dorseli aracı durdurduğu belirtildi.

Kimlik kontrolü sırasında tır şoförü sanık Mehmet Kasım S'nin şüpheli davrandığı ve tedirgin hareketlerle çelişkili cevaplar verdiği kaydedilen iddianamede, narkotik eğitimli dedektör köpek "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın dorsesinin gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı 261 pakette 140 kilogram eroin bulunduğu bildirildi.

Test sonucunda sanığın uyuşturucu kullanmadığının belirlendiği aktarılan iddianamede ifadesine yer verilen Mehmet Kasım S. şu ifadeleri kullandı:

"Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T. bana elinde eroin olduğunu söyleyerek, uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştüm. Bana 150 bin lira vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta tenha bir yerde buluştuk. R.T'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin lirayı verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım."

İddianamede, tutuklu sanık hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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