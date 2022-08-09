Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.