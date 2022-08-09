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Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Narko-Alan uygulamaları ve Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.

Kentte 8 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.

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