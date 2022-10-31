Diyarbakır'da 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projede 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile MTA Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapılan protokolün ardından, belediyeye ait arazilerde jeotermal kaynak arama çalışması başlatıldı. Sur ilçesinin kırsal Çarıklı Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde yapılan çalışmalarda 2 bin metrede 60 derece sıcaklığında jeotermal kaynak suyu bulundu. Açığa çıkan kaynak suyu mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Alanda inceleme yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali ihsan Su, "İlimizde bulduğumuz termal su kaynağı hayırlı olsun. Çalışmalarımız hızla devam edecektir. İnşallah güzel tesisler yaparak ilimize sunmuş olacağız" dedi.

'TERMAL TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK'

Vali Su, yaptığı açıklamada, termal su kaynağının bulunmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen 8 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi olarak MTA ile yaptığımız protokol gereği burada sondaj çalışmasına başladık. Ön araştırmalar ve hazırlıklarda böyle bir kuyunun açılmasında MTA'nın ekipleri de yer aldı. Bugün suya ulaşmış olduk. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin metrelerde bu sıcak suyu bulmuş olduk. Şu anki derecesi 60'larda. Bunların hepsi öngörü. Halihazırdaki durumu böyle. Saniyede 25 litre gibi görünüyor. İlk el cihazlarıyla yapılan analizlerde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Detaylı çalışmaları da yapılacak. Burada bulduğumuz termal su kaynağının ilimizin başta termal turizmin gelişmesine, seracılık faaliyetlerinin gelişmesine destek olacağını düşünüyorum. İlimizde bulduğumuz termal su kaynağı hayırlı olsun. Çalışmalarımız hızla da devam edecektir. İnşallah güzel tesisler yaparak ilimize sunmuş olacağız" diye konuştu.

'BURADA ARTIK OTELLER VE PANSİYONLAR OLACAKTIR'

İş insanı İsmail Özşanlı da suyun çıktığı alana komşu olduğunu belirterek, "Daha önce burası köy ve hayvan besi yeriydi. Belediyenin bu hizmetini takdir ediyoruz. Bu bölgemize yakın olarak Çermik ilçemizde kaplıcalar var. 50- 51 dereceydi. Buradaki şimdi 59- 60 derece civarında. Çok iyi oldu. Sağlık turizmi gelişecek. Yakın illerimiz Şırnak ve ilçeleri Silopi ile Cizre bulunuyor. Irak da buranın sağlık turizmine katkı sunacaktır. İlimize bu durumda döviz akacak. Burada artık oteller ve pansiyonlar olacaktır. Belediye gerçekten iyi bir hizmet yaptı" ifadelerini kullandı. (DHA)