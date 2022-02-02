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Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da başlatılan 'Narko Alan' projesinde, 2021'in son 3 ayında; 3 bin 280 olayda yakalanan 3 bin 701 şüpheliden 346'sı tutuklandı, 2 ton 686 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Narko Alan' projesinde, geçen yıl 20 Eylül ile 23 Aralık arasında; 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 ton 651 kilo 81 gram esrar, 14 kilo 946 gram eroin, 20 kilo 13 gram metamfetamin, 230 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerden 346'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Narko Proje' yarışmasında ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1'inci seçildi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a plaket vermişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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