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Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek amacıyla, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu.
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kentte ilk kez özel olarak tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve ilçe devriye tim ekiplerinden seçilen 11 kadın polis, kentin çeşitli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

Uygulama gerçekleştiren ekibin tamamının kadınlardan oluşması, sürücülerin merakını uyandırdı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki trafik denetiminde kadın özel harekat polisleri, çevre güvenliği alırken, diğer kadın polisler de denetimi gerçekleştirdi.

Durdurulan araçlar aranırken, sürücülerin trafik belgeleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analizi yapıldı.

'KADINLAR İÇİN DE POZİTİF AYRIMCILIK OLSUN' 
Sürücülerden Emre Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan uygulamanın güzel olduğunu söyleyerek, “Böyle uygulamaların devamını istiyoruz.

Toplumun bir parçasıyız. Erkek ve kadın hepimiz eşitiz. Kadınlar için de pozitif ayrımcılık olsun bu işlerde. Diyarbakır için de güzel bir uygulama” dedi.

'UYGULAMADAKİ HERKESİN KADIN OLMASI DAHA GÜZEL' 
Kadın sürücü Canan Alp, uygulamadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Dünyada kadınlar olmazsa hiçbir şey yok gibi olur.

Öyle demek lazım. Uygulamadaki herkesin kadın olması daha güzel. İnşallah her alanda ve meslekte var oluruz” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Aşkın tarafından Bağlar ilçesinde 21 Eylül 2021'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle başlatılan ve uyuşturucu ile terör olaylarına karşı oluşturulan 12 noktada ise 16 kadın, gece gündüz dönüşümlü olarak görev alıyor.

Ayrıca kadınlardan oluşan 4 Yunus, 1 Şahin kadın timinden oluşan 6 ekip görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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