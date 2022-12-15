Diyarbakır’da çocuğun midesinden toka ve 1 metrelik kablo çıktı

Kusma ve bulantı sebebiyle Diyarbakır’da hastaneye götürülen ve röntgen sonucunda toka ve 1 metrelik şarj kablosu yuttuğu belirlenen çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahale ile çocuk midesindeki cisimlerden kurtuldu.

Kusma ve bulantı sebebiyle Diyarbakır'da ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik müdahaleyle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk hastaneden ayrıldı.

"BİR UCU İNCE BAĞIRSAĞA GEÇMİŞTİ”

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi sebeiyle zorlandıklarını belirterek, “Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize ulaşıldı. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine belirttik. Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik müdahale yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi” şeklinde konuştu.

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