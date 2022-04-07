Diyarbakır’da diş kliniği kurşunlandı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla kepenge ateş etmeye başladı.
Şüpheli 8 el ateş ettikten sonra ara sokaklara girerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen iş yeri sahibi kepengi açarak içeriyi kontrol etti. İş yerinin camına 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.
Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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