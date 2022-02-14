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Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi.
Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin çeşitli eski eserleri 300 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, ilçeye bağlı Peyas Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice deri kitap bulundu.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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