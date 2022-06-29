Diyarbakır'da Eren Abluka-19 Narko Terör operasyonu başlatıldı!

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.
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