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Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı

Olay, öğleden sonra Sur ilçesinde Dağkapı semtinde gerçekleşti. Vakadan dönen ve içinde hasta olan 21 BL 298 plakalı ambulans, taşlı saldırıya uğradı.
Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı

Ambulansın içinde bulunan hasta sol arka cama isabet eden ve içeri giren taşı son anda fark ederek kendisini yana attı. Hasta saldırıdan yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü, hızla bölgeden uzaklaştı. Hastayı tedavisi için hastaneye bırakan ekip, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemede saldırıyı, daha önce de yaklaşık 60 kez ambulanslara taşlı saldırıda bulunan ve 4 Ağustos’ta savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen zihinsel engelli R.B.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Hastaneden bugün taburcu olduğu anlaşılan R.B.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

2 GÜN ÖNCE DE 2 AMBULANS SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kentte 2 gün önce de yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırmış, sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırılmıştı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin, kaçtıktan sonra Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi. Polis ekiplerinin S.D.’nin yakalanması için de başlattığı çalışma sürüyor.

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