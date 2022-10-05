Diyarbakır’da HDP il binası mühürlendi

DİYARBAKIR’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için, ailelerin 1129 gündür önünde evlat nöbetini sürdürdüğü HDP binası, bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimde, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, 1129 gündür önünde evlat nöbetini sürdürdüğü HDP binasında projeye aykırı eklentiler yapıldığı saptandı. 1 katının kaçak ve 2 kapısının projeye aykırı olduğu gerekçesiyle akşam saatlerinde HDP binasının kapalı olan kepengine belediyenin yapı kontrol amirliği tarafından mühür vurularak, kararın gerekçesi asıldı. Binanın sahibi olan R.B. adına tutulan tutanakta, 30 gün süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

'DEFALARCA SÖYLEDİM BU KAPI KAÇAK DİYE'

2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu için evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, şunları söyledi:

"Ben defalarca söyledim. Arkada bir kapı var. Orada ranzalar var, battaniyeler var, eğitim yeri. Orada çocuklarımıza eğitim yaptırdılar. Üst kat kaçak dedim. Orada çocuklarımızı barındırdılar. Ne çıktı orada ranzalar çıktı. Siyasi parti sözde. Siyasi parti benim evimi yıktı. Bu kapı olmasaydı benim oğlum gidemezdi. Niye gidemezdi? Çünkü biz ön kapıda oturuyorduk. Çünkü ben oğlumun peşinden geldim. Bunu bilmiyordu. Her şeyi kılıfına uydurmuş projede ama bazı şeyleri unutmuş. Arka kapı projede yok. Bugün geldiler bakın mühürlediler. Üst kat da kaçak, çocuklarımızı oradan dağa götürdüler. Bunu gelen çocuklar diyor ‘biz üst katta yatmışız’ diye. Çocuklarımızı oradan götürdüler evimizi yıktılar. Benim oğlum oradan gitti. Ben buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Gelin HDP'nin iç yüzünü görün, bakın evimizi nasıl yıktı. Bakın 30 gün içinde o kapının kapatılması lazım. Yoksa devlet gerekeni yapacak. Ondan şüphem yoktur ve içim rahat edecek. Benim evim yıkıldı başkasının yıkılmasın. Defalarca söyledim bu kapı kaçaktır diye."

BAĞLAR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Bağlar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şikayet üzerine belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olarak inşa edildiği tespit edilerek imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmış olup bina mühürlenmiştir” denildi.