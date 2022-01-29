Diyarbakır'da Kentsel Dönüşüm Projesi'yle 96 aile yeni konutlarına yerleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 96 aileyle anlaşma sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fiskaya semtinde Dicle ve Ferit Köşk mahallelerinin 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca riskli alan ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmenin önlenerek yeşil alanların arttırılması amacıyla toplam 5 etapta gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1. etapta bulunan 93 dönümlük alandaki 245 hak sahibiyle anlaşma sağladı.

Hak sahiplerinden 96'sı ile TOKİ konut sözleşmesi, 149 hak sahibi ile de nakit bedel anlaşması yapıldı.

Hak sahiplerine ödemelerini nakit yapan Büyükşehir Belediyesi, konut edinimi şartıyla anlaştığı 96 vatandaşa da TOKİ konutlarının anahtarını teslim etti.

Vatandaşlar, TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşti.

Konutlara yerleşenlerden Mehmet Orak, 53 yıl Fiskaya'da ikamet ettiğini ve kentsel dönüşümden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fiskaya'da kaldıkları dönemlerde zorluklar çektiğini anlatan Orak, kentsel dönüşümün başlamasıyla rızasıyla anlaşma yaptığını ve TOKİ'deki dairede konforlu yaşam sürdüklerini dile getirdi.

Orak, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sıkıntımız yok. Burada kaloriferli, lüks bir eve girdik. Ne kömür ne odun derdim var. Sıcak suyum var. Burada yaşam daha güzel. Daha önce gecekonduda kalıyorduk."

Çocukluğunun geçtiği Fiskaya'nın kentsel dönüşümle daha güzel olacağını belirten Orak, "Belediye o bölgede park yapacak. İnşallah Allah bize nasip eder, gideriz, o parklarda otururuz. Vali Münir Karaloğlu, gerçekten yaptığı işin peşinden gidiyor, Diyarbakır için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Biz çok memnunuz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki Faik Çiftçi de Fiskaya'da gecekondu tarzında bir evde kaldıklarını dile getirerek, Fiskaya bölgesinde yerleşimin düzensiz olduğunu anlattı.

Sıcak yuvaya kavuştuğu için mutlu olduklarını belirten Çiftçi, "Devlet bize yardımcı oluyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.