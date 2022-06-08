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Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Diyarbakır'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 
Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü. Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içerikleri incelendi.

Çalışmalarla, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütünün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, 'Son Dakika' bilgisi girerek Diyarbakır’dan havalanan F-16'ların harekatını örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla haber yapıldığı belirlendi. Sabah gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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