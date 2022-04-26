Diyarbakır'da sağanak yağış, cadde ve sokakları su bastı

DİYARBAKIR'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede bir aydır yağış olmaması nedeniyle 2 gün önce yüzlerce kişi yağmur duası yapmıştı.