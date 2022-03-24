Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.

Olay sabah saat 09.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bir iş yerinde meydana geldi.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

İşçilerin çalışması sırasında oksijen tüpü patladı. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.