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Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: Tam 70 ton varil

Diyarbakır Asayiş Şube Ekipleri, boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütünü 2 aylık takip neticesinde çökertti.
Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: Tam 70 ton varil

Diyarbakır'da petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 70 ton varil ele geçirildi.

2 AYLIK TAKİP

Silahlı suç örgütü 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi. Petrol borularına hazırladıkları düzenekleri yerleştirerek özel bir vanayla, hattın dışına petrol akışını sağladılar.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara naklettiler. Dikkat çekmemek için ağaçlık alanda depolama alanı kurdular.

MÜHENDİSLER FARK ETTİ

Diyarbakır'daki petrol kuyularından çıkarılan petrol özel bir şirkete boru hatları vasıtasıyla tesiste toplanıyordu. Arıtma tesisindeki mühendisler basınçtaki değişikliği fark etti

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