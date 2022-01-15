  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Diyarbakır'da tehlikeli ırktan 22 köpek koruma altına alındı

Diyarbakır'da, "yasaklı ırklar" arasında bulunan 22 köpek, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına aldı.
Diyarbakır'da tehlikeli ırktan 22 köpek koruma altına alındı

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Amerikan pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilerio, japanese tosa, American staffordshire terrier ve American bully köpek ırklarının, kısırlaştırılarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınmasına ilişkin süreç bugün sona eriyor.

Gün sonuna kadar belirlenen türlerdeki köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırmayan hayvan sahiplerine, kanun kapsamında 11 bin lira idari ceza uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Muhammed Kasım Aydın, AA muhabirine, Diyarbakır'da 17 dönüm alanda bulunan ve yenilenen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışının bugün gerçekleştirildiğini belirtti.

Merkezde şu an yaklaşık 250 köpeğin bulunduğunu ifade eden Aydın, bunların kısırlaştırmaları ve tedavilerinin yapılacağını kaydetti.

Aydın, sokakta tespit edilen yasaklı ırktan 22 köpeğin merkezde koruma altına alındığını, 12 köpeğe de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kısırlaştırma işlemi yapıldığını bildirdi.

Vatandaşlara yasaklı ırk kapsamındaki köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırmaları tavsiyesinde bulunan Aydın, "Belediye olarak ekiplerimiz sahada. Özellikle park ve bahçelerde başıboş gezen yasaklı tanımda olan ırklar için takipteyiz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı15 Ocak 2022 Cumartesi 13:04
  • Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı15 Ocak 2022 Cumartesi 12:25
  • Hindistan’da Müslümanlara soykırım çağrısında ilk tutuklama15 Ocak 2022 Cumartesi 12:25
  • Kur'an kurslarında geçen yıl 11 bin 773 kişi hafızlık belgesi aldı15 Ocak 2022 Cumartesi 12:04
  • Hakkari'de su şebekesini onarmaya giden 3 kişinin üzerine çığ düştü15 Ocak 2022 Cumartesi 11:30
  • Kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı15 Ocak 2022 Cumartesi 11:02
  • 10 günde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi15 Ocak 2022 Cumartesi 10:47
  • Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti15 Ocak 2022 Cumartesi 10:42
  • Atama kararları15 Ocak 2022 Cumartesi 10:35
  • İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı15 Ocak 2022 Cumartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti