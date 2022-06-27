Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'Susa Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 30 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 30 yıl önce aralarında imamın da bulunduğu 10 kişiyi öldürdüğü Yolaç (Susa) köyü katliamı, Susa Mazlumları ve Mağdurları Anma, Anlama, Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (Susa-Der) köyde düzenlediği etkinlikle lanetlendi.

Programa katılanlar saldırıda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Mezarlıktaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anma programına katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, yaptığı açıklamada, terör örgütünün 1992 yılında Susa Köyü Camisi'nde Kuran dersi esnasında 10 kişiyi katlettiğini anımsattı.

Bu elim hadisenin yüreklerini dağladığını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Tamamen masum ve sivil, sadece Kuran'la meşgul olan insanlarımızın vahşice, hiçbir düşüncenin ve ideolojinin asla kabul edemeyeceği bir şekilde katledilmesi yüreklerimizi dağlamıştır. Aradan geçen bunca zamana rağmen bu acı halen tazedir. İnsanlar aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bu hadiseyi asla unutmayacaklar. Bu şehitlerin, burada katledilen o Müslümanların hatıralarının asla unutulmayacağını göstermek amacıyla buradayız."

Program, duaların ardından sona erdi.

Program sonunda 10 kişinin katledildiği cami ziyaret edildi.