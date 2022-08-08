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Diyarbakır'da uyuşturucuyu 2 ayda 225 tutuklama

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Narko Alan Projesi ve Kökünü Kurutma operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.
Diyarbakır'da uyuşturucuyu 2 ayda 225 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başta Bağlar ilçesi olmak üzere kentte sıkı denetimler sürüyor. Narko Alan Projesi ve Kökünü Kurutma operasyonları kapsamında uyuşturucu ile uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan mücadelede 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir bitkisi, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram metamfetamin, 233 sentetik ecza ve 181 ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda ise 984 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 225'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

2021 yılının aynı dönemine göre yakalanan şüpheli sayısında yüzde 90, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 126 artış olduğu belirtildi.

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