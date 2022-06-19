Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da, kırmızı mercimeğin hasadı sürüyor.

Diyarbakır'da çiftçilerin hububata göre girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle bu yıl yöneldiği kırmızı mercimekte geçen seneye oranla ekim alanı yüzde 35 artarak 732 bin dekara çıktı.

Üreticilerin nisan ayında yağış azlığı sebebiyle yaşadığı kuraklık endişesi nisan sonu ve mayıs ayındaki yağışla yerini sevince bıraktı.

Aylarca verilen emeklerin ardından hasadına başlanan kırmızı mercimek verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

"İnşallah rekoltede yine Türkiye'de birinci sıraya yerleşeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilde aralıksız devam eden mercimek hasadının yüzde 80 gerçekleştiğini, nisan ayında yağış azlığından dolayı lokal bazı alanların dışında kalan büyük alanda verimlerin uzun yıllar ortalamasına yakın olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen kırmızı mercimek bakımından kuraklık nedeniyle ikinci sıraya gerileyen ilin, hasat sezonu sonunda tekrar en fazla mercimeği üreten il konumuna gelmesini beklediklerini dile getiren Atalar, verim tespit çalışmalarının arazide sürdüğünü, farklılık gösteren alanlar olduğu için çalışmalar bittiğinde sonucun ortaya çıkacağını belirtti.

Atalar, şöyle konuştu:

"Bu yıl mercimek ekim alanımız yaklaşık yüzde 35 arttı. Dolayısıyla rekoltemiz de buna göre yükselecek. Çiftçimiz hasattan oldukça memnun. Bugüne kadar yaptığımız verim tespit çalışmalarında bölgesel ortalama dekara 100 ile 200 kilogram arasında. Verime göre 110-120 bin ton civarında bir rekolte gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Beklentinin üzerinde verim alan çiftçiler memnun

Bismil ilçesinin kırsal Işıklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Advan Kaplan da geçen yıl 300 dönümlük tarlasında buğday ürettiğini ve kuraklıktan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Bu yıl hububata göre girdi maliyetlerinin düşük olmasından dolayı tarlasının tümüne kırmızı mercimek ektiğini aktaran Kaplan, "Allah'a şükür verimler iyi. Nisan ayı kurak geçti. Böyle olunca da dekar başına beklentimiz 100-110 kilogramdı. Allah'a şükür nisan ayının sonu ile başlayan yağmurlar sayesinde şu anda dekara 170-180 kilogram verim alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, şu an için verim ve fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

Üretici Mehmet Yıldırım ise yaklaşık 900 dönümde ektiği mercimekte hasat yaptığını söyledi.

Geçen yılki kuraklıktan dolayı tarlasından dekara 70 kilogram verim aldığını belirten Yıldırım, nisan ayı sonu itibarıyla başlayan yağışla rahat nefes aldıklarını ifade etti.

Yıldırım, yağıştan sonra kuraklığı atlattıklarını kaydederek, "Şu anda dekara 180-190 kilogram ürün alıyoruz. Çok güzel, bu Allah'ın rahmetidir. Geçen yıla göre verim de fiyat da iyi." dedi.