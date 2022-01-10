Djokovic Avustralya’dan sınır dışı edilebilir

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne’da ülkeye giriş vizesi iptal edildikten sonra mahkemeye yaptığı başvuruyu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Federal Göç Bakanı Alex Hawke’ın kararıyla sınır dışı edilebileceği belirtildi.

Tek erkekler dünya 1 numarası Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu karara bağlayan Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi’nde Avustralya hükümetini temsil eden Avukat Christopher Tan, Federal Göç Bakanı'nın “iptal yetkisini” kullanabileceğini söyledi.

Bakan Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası'nın 133C (3) bölümü uyarınca "kişisel iptal yetkisini" kullanıp kullanmayacağına 4 saat içinde karar vermesi bekleniyor.

Göç Bakanı yasada yer alan, "Avustralya toplumunun veya Avustralyalıların bir bölümünün sağlığı, güvenliği veya düzenine" veya "bir bireyin veya bireylerin sağlığı veya güvenliğine" risk oluşturduğuna karar verirse Djokovic’in vizesini iptal edebilir.

Bakanın Djokovic’in vizesini iptal etmesi durumunda yasalara göre ünlü raket, 3 yıl Avustralya’ya girmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.