Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı davanın görülmesine başlandı

Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesinin bugün vereceği karar belirleyecek.

Aşı karşıtlığının yanı sıra Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.

Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.

Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararı ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.