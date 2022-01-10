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Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraza ilişkin dava görülüyor.
Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı

Sırp tenisçi Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görüşülürken, ünlü raketinin hayranları mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.

Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan göstericiler, Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veriyor.

Djokovic'in durumunu mahkemenin kararı belirleyecek
Sabah saatlerinde başlayan duruşmadan çıkacak karara göre Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı kesinlik kazanacak.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. 

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı.

Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.

Avustralya Tenis Birliğinin, aşı muafiyeti konusunda oyuncuları yanlış yönlendirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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