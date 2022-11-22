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Doç. Dr. Burak Erden: Diyabet hastaları düzenli göz muayenesine gitmeli

Doç. Dr. Erden “Diyabet (şeker) tanısı alan her hasta düzenli olarak göz muayenesine gitmelidir. Görme yetisinin korunması açısından göz hekimince yapılacak düzenli muayeneler çok büyük önem taşır” dedi.
Doç. Dr. Burak Erden: Diyabet hastaları düzenli göz muayenesine gitmeli

Diyabet sebebiyle oluşabilecek göz rahatsızlığı olan Diyabetik Retinopati’ye dikkat çeken Doç. Dr. Burak Erden, “Retina dokusu, gözün arka - iç yüzeyinde bulunan ve görme hücrelerini içeren tabakadır. Çok zengin bir damar ağı bulunan retina, kronik kan şekeri yüksekliğinden çok etkilenir. Retina damarlarının tıkanması sonucu kan dolaşımı bozulur ve retina hücreleri oksijensiz kalarak ölmeye başlar. Diyabetik retinopati; 20-50 yaş arası önlenebilir körlüklerin en önemli sebebidir. Zamanında önlem alınmazsa bu süreç kalıcı körlükle sonuçlanır” diye konuştu.

DOĞRU BESLENME VE DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ ÇOK ÖNEMLİ

Obezite, kötü beslenme alışkanlıkları, hazır ve paketli gıdalar, hareketsizlik ve stresli yaşam koşulları gibi faktörlerin diyabetin görülme sıklığının artmasında başrolü oynadığını belirten Doç. Dr. Erden, “Diyabetik retinopati, kan şekerini iyi yöneten, diyetine, tedavisine, egzersize dikkat ederek yaşayan ve göz muayenelerini aksatmayan bireylerde, kontrolsüz bireylere oranla çok daha az görülür ve daha kolay kontrol altına alınabilir. Tatlı tüketiminin de azaltılması etkileri yavaşlatmaya yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Teşhis ve tedavi için düzenli göz muayenesinin öneminin altını çizen Doç. Dr. Erden “Diyabet hastalarının özellikle hastalığın beşinci yılından itibaren yılda en az bir kez, Diyabetik retinopati teşhisi konulan hastaların ise 3-4 aylık süreçlerde düzenli göz muayenesi olmaları ve göz diplerini kontrol ettirmeleri gereklidir. Bu muayeneler görme yetisinin kaybedilmemesi açısında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Diyabetik retinopatide tedavilerin esas amacı hastalığın hızını yavaşlatmaktır. Uygulanacak tedavi hastalığın evresine ve şiddetine göre değişkenlik gösterir. Retinopati henüz başlangıç aşamasında ise, kan şekerinin kontrol altına alınması ilerleyici hasarı ve görme kaybını engelleyebilir. İlerlemiş retinopati varlığında, yine hasarın şiddetine bağlı olarak, lazer tedavisi, göz içi enjeksiyonlar ve retina cerrahisi uygulanmaktadır. Dolayısıyla, erken teşhis konulan hastalarda argon lazer tedavisi ile gözün ömrünü uzatmak mümkün olabilir” dedi.

DİYABETE KARŞI ALINABİLECEK BİREYSEL ÖNLEMLER

Diyabete karşı kişilerin bireysel olarak alabilecekleri önlemlere de değinen Doç. Dr.  Erden, “Şekerli yiyeceklerden uzak durun, gazlı içecekleri hayatınızdan çıkarın, içeceklerde kullandığınız şekeri kaldırın veya tatlandırıcı kullanın, sigara içmeyin, margarin tüketiminden kaçının, alkolü olabildiğince az tüketin, tansiyonunuzun normal seviyelerde olduğundan emin olun” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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