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Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak

Doğal gaz bağlantısı yapılan adres için abone daha önce bağlantı bedeli ödemişse bu tutar tekrar tahsil edilemeyecek.
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamayacak.

Servis hattının yapımına başlanmamışsa talep sahibinin başvurusuyla 5 iş günü içinde abone bağlantı bedeli iade edilecek.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli tahsil edilmişse bu bedel tekrar alınamayacak.

Abone bağlantı bedelini taksitler halinde ödemeyi talep eden müşterilere, kredi kartına en az 3 eşit taksit yapılacak.

İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılabilecek.

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilecek ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmayacak.

Ayrıca, herhangi bir gerekçeyle abonelik sırasında güvence bedeli alınmamışsa daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemeyecek.

 

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