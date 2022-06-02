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Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak, yaklaşık 6 milyar 215 milyon metreküp oldu.
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 245 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 970 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 5,8 azalırken, LNG ithalatı yüzde 49,2 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak, yaklaşık 6 milyar 215 milyon metreküp oldu.

Martta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 754 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 897 milyon metreküple ABD, 761 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde, Rusya ve ABD'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 125 arttı, Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 29 düşüş gösterdi.

Kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle ithalat martta geçen yılın aynı dönemine göre yüksek seyretti.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 13,8 artış
Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 1,7 artarak 6 milyar 647 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 6,3 artışla 437 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 37,7 düşüşle 838 milyon metreküpe geriledi.

Martta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 3 milyar 216 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalışla 929 milyon metreküpe geriledi.

Doğal gaz stokunun yüzde 58'ini 540 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 42'sini 389 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 66,2 azalırken, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 86,8 arttı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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