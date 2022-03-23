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Doğal gaz yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadelerini kullandı.
Doğal gaz yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı.

Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat itibarıyla başladığını belirten Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadesini kullandı.

Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

"Destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor"
İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek."

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini anlattı. Vatandaşların e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceği bilgisini veren Yanık, diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarının kartlarına yatırılacağını dile getirdi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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