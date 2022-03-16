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Doğal gazla dolu Kuzey Akım 2, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle 'kendi haline' bırakıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki olarak faaliyetleri durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde bakım çalışmaları da uygulanan yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.
Doğal gazla dolu Kuzey Akım 2, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle 'kendi haline' bırakıldı

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımlarının ardından doğal gaz ile dolu olarak "bakım ve güvenlikte" kendi haline bırakıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 23 Şubat'ta verdiği talimat sonrasında sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde, bakım çalışmaları da yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Her biri 12 metre uzunluğunda ve 24 ton ağırlığında yaklaşık 200 bin çelik borudan oluşan 1.220 kilometre uzunluğundaki boru hattında halen 120 bar basınçlı bir şekilde 330 milyon metreküp doğal gaz bulunuyor.

Tamamen Rus Gazprom grubuna ait işletme şirketi Nord Stream 2 AG, daha önce şirket merkezinin bulunduğu İsviçre'den gerçekleştirdiği boru hattına yönelik uzaktan bakım çalışmalarını, yaptırımlar kapsamında şirketin telekomünikasyon bağlantılarının kesilmesi nedeniyle artık yapamıyor. Şirketin internet sitesine de ulaşılamıyor.

Nord Stream 2 AG'nin, yaptırımlar kapsamında bankacılık işlemleri yapamaması nedeniyle, boru hattının Lubmin bitiş noktasındaki çalışanlara gelecekte nasıl ödeme yapacağı da belirsizliğini koruyor. Bu nedenle boru hattında fiziki bakım çalışmaları da artık devreye alınamıyor.

Nord Stream 2 AG, mart ayı başında 140 çalışanını işten çıkarmasına karşın iflas başvurusunda bulunmadığını bildirdi.

Gazetecilerin boru hattının geleceğine ilişkin Alman makamlarınca yanıtlanmasını istediği sorular da yanıtsız kaldı.

Uzmanlar, "Boru hattının kendi haline bırakılamayacak karmaşık bir yapısı olduğu" uyarısında bulunuyor.

Alman makamlarının "Proje sahibinin boru hattını işletmek için çevresel, teknik ve yasal yönleri dikkate alacak bir konsept geliştirmesi gerekeceğini" belirtmesine karşın Nord Stream 2 AG'nin bu gereksinimi karşılaması pek olası görünmüyor.

Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak öngörülen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus doğal gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararına tepki olarak durduruldu
Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları devam ederken, Rusya'nın, ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat'ta, doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların bir parçası olarak ABD Hazine Bakanlığı da Batılı şirketlerden, Nord Stream 2 AG ile ilgili hisse alım-satımı dahil tüm finansal işlemlerin 2 Mart'a kadar tamamlamalarını talep etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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