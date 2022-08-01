Doğal taş işleme ustası: Değer görmüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı doğal taş işleme ustası Ayhan Arıkan, “Türkiye’de yaptığım işi ikinci bir yapan yok. Kendi ülkemde değer görmüyorum. Yakın zamanda Avrupa’ya taşınacağım. Orada bu mesleğe daha çok değer veriyorlar” dedi.

Başkent Samanpazarı’nda 35 yıldır araziden bulduğu değerli taşları işleyerek geçimini sağlayan taş işleme ustası Ayhan Arıkan, “Uzun yıllar arazilerde çalışmalar yaptım. Yaptığım işi Türkiye’de başından sonuna kadar yapan bir kişi bile yok. Değer görmüyoruz. Devletin birimlerindeki yetkililer kapımızı çalmıyor. Bu meslek kadın, erkek, çocuk demeden herkese hitap eden bir meslek olmasına rağmen en ufak bir değer görmüyor. Avrupa’da daha çok değer göreceğimi düşündüğüm için ülkemi bırakıp, gidiyorum” dedi.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Ayhan Arıkan, “Pandemiden önce bu alanda isteyen kişilere eğitimler veriyordum. Şu an eğitim vermiyorum fakat atölyem hala aktif bir şekilde çalışıyor. Pandemiden sonra taleplerde azalmalar oldu” şeklinde konuştu.

“KUYUMCU DA OLSANIZ ANLAYAMAZSINIZ”

Türkiye genelinde çok fazla doğal taş satan kişiler olduğunu vurgulasa da çoğunun boyalı ya da sentetik doğal olmayan taşlar sattığını vurgulayan Arıkan, “Bende yurt dışı destekli birçok taş satıyorum fakat taşlara çok iyi hâkim olduğum için orijinal olup olmadığını rahatlıkla anlayabiliyorum. Bu işi de eğer iyi bir şekilde bilmiyorsanız kuyumcu da olsanız orijinal olup olmadığını anlayamazsınız. Bu ayrı bir bilgi gerektirir” dedi.

UZUN YILLAR ARAZİDE İNCELEMELER YAPTIM

Arıkan, “Doğal taşları gelen müşteriye orijinal olup olmadığını belirterek satıyorum. Bu bilgiyi edinebilmek için uzun zaman saha içerisinde, arazilerde Ar-Ge çalışmaları yaptım. Bunun yanında yurt dışında satışı olan hemen hemen her taşı alıp inceleyip, deneyim kazandım” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DOĞAL TAŞ HARİTASI

Doğal taşlar üzerine bir harita çıkarma fikri olan ve bu fikrin yüzde 70’lik kısmını tamamladığını dile getiren Arıkan, haritayla neyi amaçladığını şöyle anlattı; “Ülkemiz içerisinde ne kadar taş varsa bu taşların rezervlerinin yerlerini öğrenmek için bu haritayı çıkarmayı planlıyorum. Bu haritanın ülkemizde var olan taşların yerleri belirlendikten sonra, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

“KAPIMIZI ÇALAN KİMSE YOK”

Arıkan, “Ben devlet sanatçısıyım. Yaptığım işi başından sonuna kadar devam ettiren bir kişi yok. Kimse destek vermiyor. Gerek devletimizden gerekse de belediyelerden destek verilmesini istiyorum. Ama kapımızı çalan hiç kimse olmadığı gibi bizi kapılarına çağıran kimse de yok” diye konuştu.

YURT DIŞINDA DAHA ÇOK DEĞER VERİLİYOR

Birçok fuar içerisinde önemli inanlarla bir araya gelerek tanınan bir insan olduğunu ifade eden Arıkan, yurt dışından teklif aldığını dile getirdi. Arıkan, “Bu ülkede yaptığım işe değer verilmiyor. Bu sebeple yurt dışından gelen teklifi değerlendirip Avrupa’ya taşınacağım. Orada yaptığım işe daha fazla değer göreceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TAŞ ZENGİNİ ÜLKE: TÜRKİYE

“Türkiye doğal taş zengini bir ülke” ifadesini kullanan Arıkan, “Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde bu doğal taşlar mineral olarak adlandırılırken, bizim ülkemizde taş olarak adlandırılıyor. Buradan da verilen değer görülmüş oluyor” dedi.

“BU ÜLKEDE BİR GELECEK GÖRMÜYORUM”

35 senedir değerli taşları işleyen Arıkan, “Ben Avrupa’da bu işi yapsam şimdiye oranın en zengin insanlarından biri olmuştum. 20 yıldır devlete vergi veriyorum. Hala toparlanabilmiş değilim. Yaptığım meslek en ufak bir değer görmüyor. Türkiye taş zengini bir ülke fakat var olan taşımızı işleyemiyoruz. Ben şu an araziye keşif yapmaya gitsem beni defineci sanarlar. Ben bu ülkede bir gelecek görmüyorum” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİ BIRAKIP, GİDİYORUM

Arıkan, “Devletin birimlerindeki yetkili insanlar bizim yanımıza dahi gelmiyor. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Ben bütün bildiklerimi hiçbir şey talep etmeden bu ülke için kullanmaya hazırım. Bir beklentim yok. Bu bilgileri kolay elde etmedim. Kazancımın yarısı arazilerde gitti. Arazilerde yapılan çalışmaların tamamı ekonomiyle elde edilen bir durum. Bu çok büyük bir emektir. Fakat değer görmediğimiz ortada. Bunca yıl burada çalışıp hiçbir yol kat edemedik. Hollanda’dan gelen teklifi değerlendirip, yeni bir düzen kurmak için ülkemi bırakıp gideceğim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen: İlksayfa

