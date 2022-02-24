Doğalgaz fiyatları yüzde 35 yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının başlamasıyla birlikte Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında 35'lik çok sert artış görüldü.

Rusya ’nın Ukraya’ya dönük işgal operasyonunu başlatmasıyla birlikte petrol ve altının yanı sıra doğalgaz fiyatları da çok sert yükseldi.

Bugün Brent petrolün varil fiyatı 102 doları görürken, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratlar için fiyatlar bu sabah yüzde 35’lik artışla 120 Euro ’ya kadar yükseldi. Geçen sene şubatta 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021’de 166 Euro’yu görmüştü.

Nisan vadeli kontratlarda fiyat artışı ise yüzde 37’yi aştı ve 121 Euro’yu gördü.

120 Euro’luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 1277 Euro (1436 dolar ) olması anlamına geliyor.

Almanya’nın Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsat sürecini iki gün önce askıya aldığını açıklamasıyla gaz fiyatları yükselişe geçmiş, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, Almanya’nın kararı üzerine Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Avrupalıların doğal gaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” demişti.