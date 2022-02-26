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Doğalgazdan zehirlenen anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, anne Döndü Batmaz (34) ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz (5) doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Doğalgazdan zehirlenen anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan İbrahim I. doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede polislere ifade veren İbrahim I., evlerinde kaçak olmadığını ve kokunun apartmandan geldiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, apartman yöneticisini arayarak binayı boşaltmasını söyledi. Ayrıca, olay yerine de polis, itfaiye, sağlık ve Başkant Gaz ekipleri sevk edildi.

Emek Apartmanı'na gelen Başkent Gaz ekibi, binadaki gaz akışını kesti. Gaz kokusunun ikinci kattaki daireden geldiğini tespit eden ekipler evin kapısını uzun süre çalsa da açan olmadı. İtfaiye erlerinin kapıyı açması üzerine eve giren ekipler, anne Döndü Batmaz ile çocukları Özkan ve Umut Batmaz'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre, doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri düşünülen anne ve çocukların cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin, apartmana üç gün önce Sivas'tan taşındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran İbrahim I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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