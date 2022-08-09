Doğan: Ankara'da Spor tesisleri yeterli değil

Spor insanı İbrahim Doğan konuya ilişkin, “Spor tesisleri yeterli değil. İki saha varsa dört saha yapılması gerekirken, iki saha yıkılıp bir saha yapılacak” dedi.

Yıllar boyunca Ankara’da amatör takımlara ev sahipliği yapan ve birçok genç futbolcuyu Türk futboluna kazandıran 19 Mayıs Stadyumu Dış Sahalar tesisleri yıkıldı. Mevcut iki sahanın yıkılıp yerine tek saha yapılacağı iddia edilen tesis Ankara’daki spor camiasında üzüntüye sebep oldu. Kalecik Spor ve Karşıyaka Güven Spor Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Adamı İbrahim Doğan, 19 Mayıs Stadyumu Dış Sahaların yıkımı ile ilgili görüşlerini gazetemize bildirdi.

İbrahim Doğan, “Spor gençlerimizi sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan koruyor. Bu sahaların yıkılması Ankara futbolu için hiç iyi olmadı. Bakıldığında zaten Ankara’da spor tesislerinde eksiklik var. Ankara’da yaşayan insanlar olarak Ankara’nın hassasiyetlerinde özen göstermeliyiz ve duyarlı olmalıyız. Başkentimiz Ankara’da yer alan spor tesisleri korunmalı. Spor camiası olarak üzüldüğümüz ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu ülkemizde sporcu yetişmemesi. Spor tesisleri çok az ve var olan tesislerin yıkılıp yerine yeterli kapasitede tesis yapılmaması da bizleri üzüyor. İki saha varsa 4 tane yapılması gerekirken, iki saha yıkılıp bir saha yapılacak.” ifadelerini kullandı.

“ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM”

Ankara şehir merkezinde iki tane büyük stadyum vardı diyerek söze başlayan Doğan, “Bu stadyumlardan birisi Cebeci İnönü Stadyumu yıkıldı yerine Millet Bahçesi yapılacaktı. O projede durduruldu tekrardan spor tesisi yapılma kararı alındı. O stadyumda Ankara’da görev almış bütün sporcuların, spor adamlarının ve yazarların anıları var. Ankara’nın merkezinde spor alanı olarak belirtilen yerlerin yıkılıp yerine başka tesislerin yapılmasını bir sporcu olarak üzüntüyle karşılıyorum” şeklinde konuştu.

“İKİ SAHA YIKILIP BİR SAHA YAPILACAK”

Doğan, “Ankara sporu için öneme sahip 19 Mayıs Stadyumu üç dört yıl önce yıkıldı. Yerine yenisi yapılmayacaktı. STK’ların ve spor adamlarının çalışmaları neticesinde 19 Mayıs Stadyumu’nun yapılması ile alakalı karar alındı. Aynı yere yeni stadyum yapılacak. Fakat orada özellikle amatör ligler adına sporcuların yetiştiği daha önemli bir tesis var. Bütün Ankaralılar bilir stadyumun yanında amatör futbolcuların yetiştiği, 19 Mayıs Dış Sahalar tesisleri dediğimiz iki adet futbol sahası var. Biz aldığımız bilgilere ve okuduğumuz haberlere göre gördük ki dış sahalarda yıkıldı. Kapasitesinin artırılıp iki saha varsa 4 tane yapılması gerekirken, iki saha yıkılıp bir saha yapılacak” şeklinde konuştu.

“ANKARA’MIZA YAKIŞMIYOR”

Doğan, “Bu sahalarda gençlerimiz spor yapıyor. Spor ile gençlerimiz sokaklardaki kötü alışkanlıklardan korunuyor. Dijital bağımlılıktan kurtuluyor. Vatandaşların çocuklarını futbol oynasın diye yolladığı alan yok ediliyor. Ankara’da amatör ligde top koşturan takımlar nerede sezona hazırlanacak? Eskiden 19 Mayıs Stadyumu’nun altında spor kulüplerinin yerleri vardı. Yeni projede bunlara yer verilmeyecek. Bu spor camiası olarak büyük sorun. Türkiye’nin Başkenti Ankara’mıza yakışmıyor” dedi.

“TESİSLEŞME ANLAMINDA ÇOK ZAYIFIZ”

Doğan, Amatör liglerin yuvası olan 19 Mayıs Stadyumu Dış Sahalar hakkında yaptığı açıklamaları şu şekilde bitirdi; “Dünyada bütün gelişmiş ülkelerin başkentlerinde olimpiyat statları vardır. Bizim Başkentimizde yok. Tesisleşme anlamında çok zayıfız, tesisler özel şahıslara kiralanıyor ve oralardan rant elde ediliyor. Spor kulüplerine, mahallelerin semt takımlarına bu tesisler verilmiyor. Sıradan bir vatandaş geliyor kiralıyor. Hem spor okulu yapıyor. Hem halı sahayı kiraya veriyor. Tamam, o tesislerin ayakta kalabilmesi için bir gelir lazım kabul ediyoruz. Ama bir tesis yıkıldığında orda tekrardan antrenmanlar, spor müsabakaları yapılması için yıkıldıktan sonra yeniden yapılması gerekiyor. Bu konuda çok zayıfız. Bizim dileğimiz yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun Dış Sahaların yerine iki adet futbol sahası ve yanına spor kulüplerinin barınabileceği tesislerin yapılmasını rica ediyoruz.”

SEZONA NASIL HAZIRLANACAKLAR?

Doğan, “Spor tesislerinin yıkılıp yerine yeterli kapasitede tesis yapılmaması spor camiasını üzüyor. Eskiden 19 Mayıs Stadyumu’nun altında spor kulüplerinin yerleri vardı. Yeni projede bunlara yer verilmeyecek. Bu spor camiası olarak büyük sorun. Ankara’da Amatör Lig’de top koşturan takımlar nerede sezona hazırlanacak?” diye sordu.

FARUK GÖKYURT \ Gazeteilksayfa