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Doğru bilginin peşinde koşan gazetecilerin haklarına kavuşmasının 60. yılı

Halkın doğru bilgi alması için gece gündüz demeden çalışan "fikir işçisi" gazeteciler, haklarına bundan 60 yıl önce kavuştu.
Doğru bilginin peşinde koşan gazetecilerin haklarına kavuşmasının 60. yılı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı Kanun"un 4 Ocak 1961'de kabul edilip, 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanması, gazetecilik mesleğinin dönüm noktası oldu.

"İş sözleşmelerinin yazılı yapılması", "sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması"nı da içeren ve gazetecilere sosyal haklar veren kanun, bazı gazete sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.

"9 Patron Olayı"
Yasayla kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete sahibi, "212 sayılı Yasa" ve "Basın İlan Kurumunun Oluşmasına İlişkin 195 sayılı Yasa"nın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden ortak bildiriye imza attı ve gazetelerin baskısını 3 günlüğüne durdurduklarını duyurdu.

"9 Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdi. Basın gazetesi, 11 Ocak'ta faaliyetine başlayıp 3 günlük boykot sırasında düzenli yayınını sürdürdü.

Hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği taşıyor
Bu gelişmelerin ardından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" ismini aldı.

10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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