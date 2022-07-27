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Doğu Anadolu Gözlemevi 'ilk ışık' için gün sayıyor

Erzurum'daki 3 bin rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ilk ışığı almak için gün sayıyor.
Doğu Anadolu Gözlemevi 'ilk ışık' için gün sayıyor

Erzurum'daki 3 bin rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ilk ışığı almak için gün sayıyor.

Bilim dünyası açısından son derece önemli bir teknoloji yatırımı olarak değerlendirilen, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesindeki gözlemevi, astronomi ve uzay bilimine önemli katkı sunacak.

Teleskop aynası iki ay içinde kurulacak
Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan gözlemevindeki teleskop aynasının iki ay içinde kurulması ve ilk ışığın alınması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  teleskobun Avrupa'nın tek parça ayna ile inşa edilmiş en büyük teleskobu olduğunu belirtti.

Teleskobun aynasının iki ay içinde yerleştirileceğini ve ilk ışığın alınacağını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın tek parça en büyük aynasına sahip teleskop ve çok ciddi kabiliyetler kazandıracak. Kızılötesi dediğimiz gözle görülmeyen alanlarda Türkiye'den gözlem yapılabilmesinin önünü açacak. Bu ne demek; James Webb Uzay Teleskobu şu anda çok gündemde, tıpkı onun baktığı yerlere bakabilecek bir teleskop. Burada çok ciddi bir altyapıdan bahsediyoruz. Türkiye'ye çok ciddi bir kabiliyet kazandıracak ve Erzurum, bu manada gökyüzü gözlemi için ideal yerlerden bir tanesi. Bu tesis 3 bin 100 metrede inşa edilmiş bir tesis. Dünyada bu kadar yüksekte inşa edilmiş üçüncü bir gözlemevinden bahsediyoruz."

Varank, gözlemevinde kainatın keşfine yönelik çalışmalar yapılacağını aktararak, yatırımı uluslararası anlamda da dünyadaki bilim insanlarına kazandıracaklarını dile getirdi.

"Bilim insanları teleskobu kullanmak için talepte bulunmaya başladı"
Bu anlamda bilim insanlarından talep almaya başladıklarından bahseden Varank, şunları kaydetti:

"Hali hazırda bize dünyadan talepler gelmeye başladı. Bilim insanları kazandıkları Avrupa Birliği projeleriyle bu teleskobu kullanmak için şu anda bizden zaman talep etmeye başladılar. Bu ne demek; diyelim ki bilimsel bir çalışma, araştırma yapılacak. Bize başvuruyor ve 'biz sizin teleskobunuzla 30 gün gözlem yapmak istiyoruz. Şöyle bir bilimsel araştırma fonumuz var bu fonu beraber kullanıp beraberce bu teleskoptan faydalanalım.' diyorlar."

Varank, teleskop için taleplerin artacağına işaret ederek, "Erzurum gökyüzü gözlemi için ideal noktalardan bir tanesi. 200 günün üzerinde burada gökyüzü gözlemi yapmak mümkün. Bu kadar yüksekte ve böyle kabiliyetli teleskopla bizim bu alana giriş yapmış olmamız, ülkemizi bu alanda bir adım öne çıkaracak. İnşallah farklı keşifler Doğu Anadolu Gözlemevi'nden ve Erzurum'dan çıkmış olacak." diye konuştu.

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