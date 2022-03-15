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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğu bildirildi.

Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların Meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 22 Mart saat 18.00'e kadar süreceği ifade edildi.

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