Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğur kar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da dün aralıksız etkili olan kar, gece saatlerinde durdu.

Karla kaplanan kentte, araçlar, yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, esnaf da işyerinin önünde biriken karı temizledi, sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Birçok yolun ulaşıma kapatıldığı kentte, ekipler karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlandı, sürücüler de trafikte güçlükle ilerleyebildi. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de kalınlığı 105, Cıbıltepe Kayak Merkezinin 2. etap pistlerinde ise 185 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları, ağaçlar, bitkiler beyaza büründü, evler ve arabalar kara gömüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Sarıkamış Belediyesi ve İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Iğdır

Iğdır'da da kent merkezi ve tüm ilçelerde yoğun kar etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle sokak ve caddeler beyaza büründü.

Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yolunda tipi etkili oluyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan

Ardahan da dünden itibaren devam eden kar nedeniyle beyaza büründü, cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu.