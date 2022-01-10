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Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.
Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor

Erzurum'da gecen bu yana aralıklarla devam eden kar sonrası kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, vatandaşlar iş yerinin önünü temizledi.

Tunceli
Tunceli'nin de Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde etkili olan kar, günlük yaşamı zorlaştırdı.

Kar yağışıyla evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Ardahan
Ardahan'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından görevlilerce cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmalarına başlandı.

Ağrı
Ağrı'da ise etkili olan dondurucu soğuklar sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu artıran karla kent beyaza büründü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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