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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kar ve tipinin aralıklarla etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer pus ve sisin beklendiği bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 13, Erzurum ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 7, Iğdır ve Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 5, Tunceli'de 3, Erzincan'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma, binalar ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı cami şadırvanlarının donduğu kentte ağaçların dalları da buzla kaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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