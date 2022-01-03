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Doğu Anadolu'daki 5 ilde 443 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 443 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu'daki 5 ilde 443 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Bölgede bir süredir etkili olan ve özellikle hafta sonu, aralıklarla etkisini artırıp bu gece saatlerine kadar süren kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 107 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan
Erzincan'da da özellikle yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 17 köy yolu, ilçelerden Çayırlı'da 21, Tercan'da 13, Üzümlü'de 15, Kemah'ta 54, Kemaliye'de 19, Refahiye'de 30, Otlukbeli'de 7 ve İliç'te 21 olmak üzere toplamda 197 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ağrı
Ağrı'da da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ardahan
Ardahan'da da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 48 köye ulaşım sağlanamıyor.

Özel idare ekiplerinin, söz konusu yolların ulaşıma açılması için başlattığı karla mücadele çalışması sürüyor.

Iğdır
Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek kesimli bölgelerde etkisini arttıran kar yağışıyla kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresince çalışma yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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