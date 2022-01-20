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Doğu Anadolu'daki 6 kentte, 2272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2272 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu'daki 6 kentte, 2272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 1071 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 459, Erzincan'da 339, Kars'ta 81, Iğdır'da 42 ve Tunceli'de 280 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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