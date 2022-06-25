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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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