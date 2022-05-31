  • BIST 2.547,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3777
  • Euro 17.59
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Doğubayazıt’ta sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Karaburun köyünde oyun oynarken sel sularına kapılan Devran Öztürk (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Doğubayazıt’ta sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Doğubayazıt ilçesinde bugün saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış sonucu ilçe merkezi ve birçok köyde dereler taştı. İlçe merkezinde birçok cadde ve sokak göle dönerken, iş yeri ve evlerde maddi hasar oluştu. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, sel baskınından etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

SEL SULARINA KAPILDI

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaburun köyünde Devran Öztürk (8), oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Öztürk, kaldırıldığı Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne giderek Devran Öztürk’ün ailesine de taziye dileklerini iletti. Ardından ilçede incelemelerde bulundu. Bu arada ilçe merkezi ve köylerde AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gök gürültüsünden ürküp birbirini ezen 108 koyun öldü31 Mayıs 2022 Salı 13:19
  • 11'inci kattan düşen çocuk, öldü30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:25
  • Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:27
  • Aydın'da leylek sayısında geçen yıla oranda 39 düşüş yaşandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:29
  • Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 20 yaralı30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:32
  • Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:30
  • Alevler, Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alanı küle çevirdi30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:34
  • MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:33
  • Kuş dostu veteriner30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:10
  • Müjdelenen fethin 569. yılı28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti