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Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.
Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 16, Erzurum'da 9, Ardahan'da 8, Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Erzincan'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatteki hızının 50 ila 70 kilometreye ulaşmasının beklenmesi sebebiyle vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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