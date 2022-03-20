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Doğu'da kar nedeniyle 271 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 271 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Doğu'da kar nedeniyle 271 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta dün akşamdan bu yana merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 9 köy, 4 mezra, ilçelerden Uludere'de 1 köy, 1 mezra ve Beytüşşebap'ta 7 köy ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana yolları açık tutmak için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Palu'da 29, Karakoçan'da 21, Sivrice'de 12, Kovancılar'da 10, Maden'de 5 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Siirt
Siirt'te kentin yüksek kesimlerinde dün akşamdan beri etkisini sürdüren kar yapışı ve tipi, bazı yerleşim birimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Pervari ilçesinde 32, Eruh ilçesinde 15 ve Şirvan ilçesinde ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 23, ilçelerden Adaklı'da 19, Genç'te 22, Karlıova'da 27, Kiğı'da 2, Solhan'da 15, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde de bir haftadan bu yana devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu ilçede, ekipler yoğun bir şekilde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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