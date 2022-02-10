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Doğu'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Doğu'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da dün gece başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havanın yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde fırtına ve sis etkili oluyor.

Kaldırım ve yollarda soğuk nedeniyle buzlanmanın meydana geldiği şehirde, bazı camilerin şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Beyaz örtüyle kaplı kentte vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için kaldırımlara yem döktü, bazı esnaf da iş yerlerinin önlerine kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Vatandaşlar araçlarının üstünde biriken karları temizlerken belediye ekipleri şehir merkezinde kar küreme çalışmalarını yürütüyor.

Kent merkezindeki tarihi mekanlar da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan
Ardahan kent merkezinde sabahın erken saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü.

Yol ve kaldırımların yanı sıra park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Kentte kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Iğdır
Iğdır'da, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yüksek kesimli dağ köylerindeki yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Tuzluca ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu ve araçların camları buzla kaplandı.

Yöre sakinlerinden Ahmet Kaya, bu yıl kışın önceki yıllara oranla daha sert geçtiğini belirterek "Kar yağışından sonra hemen hemen gün fırtına, tipi oluyor. Kış geldikten sonra biz 5 ay karın altında kalıyoruz. Kışın burada soğuk, kar ve tipiden dolayı hayat şartları çok zor ve çetin geçiyor." dedi.

Kars
Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Karın yanı sıra kentte etkisini gösteren sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, bu nedenle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Söz konusu illerde Karayolları, belediye ve il özel idaresi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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