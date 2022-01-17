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Doktor, ilaçla uyuttuğu hastaya cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı 

Uşak'ta rahatsızlanan Y.G. (21), muayene için gittiği hastane acil servisinde görevli pratisyen doktor Barış Yağcı'nın (46) kendisini verdiği ilaçlarla uyuttuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Doktor, ilaçla uyuttuğu hastaya cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı 

Olay, 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde çalıştığı belirtilen Y.G. adlı kadın rahatsızlanınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Alkollü olduğu da ileri sürülen kadın, Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi. İddiaya göre, acil serviste görevli pratisyen doktor Barış Yağcı, muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi. Sabah saatlerinde Yağcı'nın odasında uyanan Y.G., karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan ayrıldı. Y.G., savcılığa giderek doktor Barış Yağcı hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor Barış Yağcı polis tarafından gözaltına alındı. Yağcı'nın ifadesinde "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUNDAKLAMA VE HAYVANI ÖLDÜRMEKTEN KAYDI VAR

Öte yandan Barış Yağcı'nın 'kundaklama' ve  'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Yağcı'nın 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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