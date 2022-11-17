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Doktora getirdiği 'hediye' koli polisi alarma geçirdi

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önüne bırakılan koli, polisi alarma geçirdi. Şeritle çevrilen alana giren Mustafa Keskin, kolinin kendisine ait olduğunu, içinde sebze ve meye bulunduğunu ve bir doktora hediye getirdiğini söyledi.
Doktora getirdiği 'hediye' koli polisi alarma geçirdi

Olay, saat 10.00 sıralarında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok önünde meydana geldi. Hastaların giriş yaptığı kapıya yakın noktada, özenle kapatılmış koliyi fark edenler, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Alanı şeritlerle çevirip yayaları uzaklaştıran görevliler, polise ihbarda bulundu. Adrese polis ve uzman ekipler sevk edildi.

Bomba uzmanı ekipler müdahale için hazırlanırken, alana hızla gelen Mustafa Keskin, kolinin kendine ait olduğunu söyleyerek, "İçinde domates, salatalık, nar gibi şeyler var. Doktora getirmiştim. Burada unutup gitmişim" dedi.

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Keskin, tutulan tutanağın ardından koliyi alıp hastaneye girdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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