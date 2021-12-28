Doktoru Asiye'nin son durumunu paylaştı

Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doku nakli operasyonunu yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin halen uyandırılmadığını söyledi. Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi" dedi.

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ DESTEĞİNİ VERİYOR"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar" diye konuştu.